#Букви зібрали основні новини стосовно переобрання Емманюеля Макрона.

На перемогу Макрона – проєвропейського центриста – першими відреагували світові ринки. Хоч його перемога була найбільш вірогідною, навіть незначні перспективи ультраправої кандидатки Марін Ле Пен змусили фінансові ринки “хвилюватися”. Причиною цього було те, що Ле Пен виступала за націоналізацію ключових галузей промисловості, зниження податків і скорочення французьких внесків до бюджету ЄС. Наразі очікується (після передвиборчого падіння) зростання й укріплення євро та низки французьких акцій.

Сам Макрон відреагував на перемогу словами про те, що багато хто віддав голос не за нього, а проти ідей ультраправих – і пообіцяв не підвести.

Ле Пен наголосила, що Макрон не зможе залатати ту прірву, яка утворилася у Французькому суспільстві. Відсоток, який вона отримала на цих виборах, є історично високим для крайніх правих кандидатів.

Низка французьких політиків, зокрема конкурентів Емманюеля Макрона, підтримали його кандидатуру та схвально висловилися щодо поразки його основної конкурентки у другому турі, оскільки вважають Ле Пен небезпечною.

Деякі з прихильників ультраправої кандидатки у президенти були не згодні з її програшем і зібралися у центрі Парижу з акцією протесту. Поліціянти мусили їх розганяти з допомогою сльозогінного газу.

Президент США Джо Байден у Twitter привітав французького колегу з переобранням. Він наголосив, що чекає на продовження співпраці, зокрема стосовно підтримки України.

“Вітаю @EmmanuelMacron з переобранням. Франція є нашим найстарішим союзником і ключовим партнером у розв’язанні глобальних проблем. Я з нетерпінням чекаю на нашу продовження тісної співпраці — у тому числі щодо підтримки України, захисту демократії та протидії зміні клімату”, – наголосив президент США.

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.

— President Biden (@POTUS) April 24, 2022