Глава уряду розмістив в cоцмережах привітання християнам західного обряду з Великоднем.

У своєму привітанні з нагоди католицького Великодня Шмигаль привітав християн західного обряду з гібридним святом, що увібрали в себе ознаки народження Ісуса Христа і його воскресіння.

“Дорогі українці! Сердечно вітаю всіх християн західного обряду з Великоднем! Свято Воскресіння Христового наповнює наші серця незламною вірою в справжнє добро, справжню любов і безмежну радість. Воно символізує перехід від смерті до життя і вселяє в нас надію на душевне і фізичне відродження .. . Цей день люди традиційно проводять у колі сім’ї, в компанії друзів і йдуть до церкви, щоб вітати народження Христа”, – йдеться в привітанні.

Відзначимо, свято Різдва, яке знаменує народження Ісуса Христа, католики відзначають 25 грудня, а через два тижні після цього – і християни східного обряду. У той же час, Пасха встановлена ​​на честь Воскресіння Ісуса Христа. Католицька церква відзначає Великдень в 2020 році в неділю, 12 квітня. Східні християни – через тиждень, 19 квітня.

Через кілька годин Шмигаль вніс правки в публікації. Тепер привітання виглядає ось так: “Цей день люди традиційно проводять у колі сім’ї, в компанії друзів і йдуть до церкви, щоб привітати воскресіння Христа. Але, на жаль, не в цьому році”.