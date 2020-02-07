У Мукачеві (Закарпатська область) сталася перестрілка. За наказом голови МВС Арсена Авакова в місті посилено заходи безпеки.

Про це повідомили в прес-службі міністерства внутрішніх справ.

“Сьогодні, 7 лютого, у Мукачеві відбулася перестрілка. У результаті із вогнепальними пораненнями до лікарняних закладів госпіталізовано двох осіб. Пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поділяє стурбованість місцевої влади криміногенною ситуацією в регіоні й віддав наказ посилити заходи безпеки. Зокрема у місті до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Національної гвардії України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, інцидент стався близько 10 години ранку на вулиці Сєченова в місті Мукачево. В результаті події постраждали дві людини.

“У поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий здійснив постріли в сторону групи осіб на автомобілях. В результаті стрілянини двоє чоловіків отримали вогнепальне поранення. Зараз вони знаходяться в медустановах”, — повідомили в поліції Закарпатській області.

За попередніми висновками лікарів, 24-річний потерпілий отримав поранення стегна, 40-річний — наскрізне поранення плеча. Постраждалі особи від дачі пояснень відмовилися.

Правоохоронці вилучили зброю, також були арештовані три автомобілі, на яких учасники конфлікту пересувалися.

“З місця події вилучено предмети схожі на пістолет і автомат, з яких, ймовірно, були здійснені постріли, гільзи. Також правоохоронці Закарпаття заарештували три автомобілі, на яких пересувалися учасники конфлікту. Дві машини марок Mercedes G-class (Gelandewagen) та Volkswagen Caddy доставлені на штрафмайданчик поліції Мукачево”, — відзначили в главку.

Зазначений інцидент був кваліфікований як замах на умисне вбивство двох або більше осіб (ч.2 ст.15, ч.2 ст.115) та незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263) Кримінального кодексу України.

Місцеве видання Mukachevo.net оприлюднено відеозаписи з місця події.

Через інцидент Мукачіська міськрада провела позачергову сесію. Єдиним питанням в порядку денному було звернення до Президента України у зв’язку з криміногенною ситуацією в місті та діяльністю правоохоронних органів щодо забезпечення законності і правопорядку. Як повідомили в прес-службі міськради, відповідне звернення було прийнято депутами.

Позачергова сесія Мукачівська міськрада звернулася до Президента щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органівСьогодні міський голова Андрій Балога сьогодні скликав позачергову сесія міськради.В порядку денному одне питання «Про звернення до Президента України щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності та правопорядку». Gepostet von Мукачівська міська рада am Freitag, 7. Februar 2020