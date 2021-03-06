Внаслідок перевороту в М'янмі вісім поліціянтів втекли до Індії й попросили там притулку. Вони заявили, що не згодні з наказами військових, які взяли владу у свої руки. Влада М'янми вимагає видати їх назад.

Про це повідомляє BBC.

До цього з М’янми втекли й інші правоохоронці. В цілому, з початку державного перевороту з країни втекл близько 30 поліціянтв.

Влада М’янми вимагає видати їм втікачів “заради збереження дружніх відносин”. Їх називають злочинцями, які відмовилися виконувати накази.

Заступник комісара Марія Зуалі, високопоставлена чиновниця індійського штату Мізорам, повідомила, що отримала лист від свого колеги з проханням повернути поліціянтів.

У листі було сказано, що М’янма мала інформацію про вісьмох поліціянтів, які перетнули кордон Індії.

“З метою підтримки дружніх відносин між двома сусідніми країнами вас переконливо просять затримати вісьмох співробітників поліції М’янми, які прибули на індійські території, і передати їх М’янмі”, – йдеться в листі.

В Індії підтвердили, що кілька поліціянтів спільно зі своїми сім’ями перетнули кордон і просять притулку. Їхню долю вирішуватимуть у міністерстві внутрішніх справ Індії.

З початку перевороту у М’янмі було зафіксовано щонайменше 55 смертей. Для розгону прихильників демократичного режиму в місті Янгон військові застосували сльозогінний газ, гумові кулі й світло-шумові гранати.