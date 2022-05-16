Перша етнічна українка в палаті представників Конгресу США, членкиня Палати представників США від 5-го округу Індіани Вікторія Спартц приїхала до України та відвідала прифронтові зони.

Про це повідомив командир другого батальйону “Азов” Дмитро Кухарчук у своїх соцмережах.

Саме Дмитро Кухарчук був одним із тих, хто супроводжував Вікторію Спартц по прифронтових зонах. Він стверджував, що саме ця політикиня є причиною ленд-лізу та всеосяжної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки.

“Мав честь супроводжувати по прифронтових територіях людину, яка на відміну від українських піар-політиків і справді є причиною ленд-лізу і всеосяжної допомоги Україні від наших друзів — Сполучених Штатів Америки”, – наголосив він.

Спартц військовий охарактеризував як “справжню республіканку і насправді хорошу, чарівну жінку”.

Кухарчук відзначив також сміливість політикині: “Її сміливість вражає. З такими союзниками перемога дуже близько”.

Довідка: Вікторія Спартц народилася 1 жовтня 1978 року в місті Носівка (Чернігівська область, УРСР). Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. У 2000 році вона переїхала до Сполучених Штатів Америки, де отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани, залишилася там викладати. Згодом вона займалася підприємництвом у галузі нерухомості і сільського господарства, а також була сенаторкою Сенату штату Індіана. У 2021 році стала першою в історії етнічною українкою, обраною до Конгресу США від 5-го округу штату Індіана.