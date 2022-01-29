Сьогодні українці вшановують пам’ять героїв Крут – київських студентів і бійців вільного козацтва, які загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією Михайла Муравйова. Українські політики також згадали загиблих героїв.

Про це повідомляють #Букви.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять та поклав квіти до Пам’ятного Хреста Героям Крут у Києві. З ним також були присутні представники його Офісу, разом з головою Андрієм Єрмаком.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

“104 роки тому на нашій землі, на Чернігівщині, стався бій, що увійшов в історію нашої держави як великий символ героїзму, відваги та незламності в боротьбі за вільну та незалежну Україну. Як подвиг зовсім юних, ще недосвідчених і не до кінця підготовлених курсантів, студентів, гімназистів, які попри все це стали на захист України та ціною власного життя зупинили противника, в рази більшого за чисельністю та озброєнням”, – йшлося у промові президента.

За словами Зеленського, починаючи з цього року найкращих курсантів та ліцеїстів відзначатимуть грошовою премією від Президента України.

“І сьогодні деякі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому боронити Україну, і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує”, – звернувся до курсантів Володимир Зеленський.

П’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко, вшановуючи пам’ять героїв підкреслив, що світ уже змінився назавжди, але багато хто не хоче цього бачити, ховається за вдаваним спокоєм.

“А зі Сходу, з засніжених просторів темною хмарою збирається російська навала. Назустріч їй виходять найкращі. Приймають бій в полях біля Крутів, піднімаються по Інститутській, займають позиції в окопах під Авдіївкою чи Широкіним. З усіх сторін вони чують “проведемо переговори”, “сойдемся посредине”, “какая разница”. Але українські герої відкидають лукаві поради і йдуть шляхом правди. Вони не залишають нам яскравих промов, але вічним залишається їхній приклад, “мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору”. Вшановуючи героїв Крут, запитаймо себе: а коли ж настане пора для плодів нашого українського дерева? Чи настане колись час зустрічати загрози з позиції сили і впевненості?” – сказав Порошенко.

Але ця сила, як заявляє політик, не виросте з заклинань Зеленського, для цього потрібна забезпечена армія та об’єднання усіх патріотичних сил.

“Проблема загрози з боку Росії не зникла за сто чотири роки з часу Крут, і не “розсмокчеться” за три тижні. Відосики тут не допоможуть. Зарадити може лише консолідація патріотів. Ви з нами, пане Зеленський? Ви з нами, “Слуги народу”? Мовчання не допоможе, бо відповідь доведеться давати. І відповідати, бо часом ховати голову в пісок і є зрада”, – йдеться у зверненні п’ятого президента.

Лідерка ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко написала, що події мають надзвичайно високу ціну в історії. Насамперед сьогодні, коли над Україною знову нависла небезпека.

“Трагедія, що звеличує силу нації, біда, що дає надію. Та скорбота, що береже наші честь, і гідність, і славу. Крути – це для того, щоб ми знали: Україну завжди є кому захистити! Наші кращі сини й доньки на сторожі нашої Незалежності. Пам’ятаємо, сумуємо, пишаємось”, – написала Тимошенко. Міністр оборони Олексій Рєзніков у зверненні наголосив у зверненні наголосив , що Героїв Крут сьогодні порівнюють із Кіборгами Донецького аеропорту за їхню силу волі та патріотизм.

“Це те, що передається з покоління в покоління, чого не змогли знищити кати українського народу війнами, Голодоморами, репресіями і засланнями.Ми пам’ятаємо, надихаємося та шануємо учасників тих подій! Наш Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації носить ім’я Героїв Крут. Понад сто років минуло від часу тих подій під Крутами. Сьогодні ми знову захищаємо наш суверенітет і територіальну цілісність від збройної агресії Російської Федерації. Але тепер ми сильніші. У нас є потужні Збройні Сили, український народ та міжнародна підтримка!”, – йшлося в його вшанувальному слові. Курсанти ліцею імені Героїв Крут зняли кліп на пісню “У полі під Крутами”, аби згадати і нагадати героїчну трагедію 1918 року.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Він є епізодом радянсько-української війни, яка розпочалася наприкінці грудня 1917 року. З проголошенням 12 грудня 1917 року у Харкові Української Радянської Республіки з Росії почала надходити допомога більшовицьким силам в Україні.