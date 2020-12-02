В ході тестування з'ясувалося, що перші випадки зараження COVID-19 в США відбулися в грудні 2019 року. З цього випливає, що COVID-19 почав поширюватися по світу за кілька тижнів до того, як в Китаї зареєстрували перші випадки захворювання.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на результати дослідження.

Таким чином, з 7389 зразків крові, зібраних в період з 13 грудня 2019 року по 17 січня 2020 го у донорів з дев’яти штатів, було виявлено 106 випадків зараження. Зібрані Американським Червоним Хрестом зразки були відправлені в Центр по контролю і профілактиці захворювань США для тестування, з метою визначити наявність антитіл проти вірусу.

“Результати звіту припускають, що інфекція SARS-CoV-2 могла поширюватися по США ще в грудні 2019 року, тобто раніше, ніж передбачалося”, – йдеться в документі.

Також дослідження показало, що в середині грудня в західній частині США мали місце окремі випадки захворювання. Антитіла також були виявлені на початку січня у американців в інших штатах до того, як стало відомо, що вірус був занесений в ці місця.

Це відкриття може знову актуалізувати дебати про джерело походження пандемії. Раніше вважалося, що перший випадок захворювання в США зафіксували 19 січня.

На думку вчених, малоймовірно, що виявлені антитіла були вироблені для стримування інших коронавірусів, оскільки 84 зразка мають нейтралізує активністю, специфічною для SARS-CoV-2. Вони також відзначили, що неможливо визначити масштаби інфекції на рівні штату або країни на основі вибірок, а також те, чи були випадки зараження привезеним з-за кордону.