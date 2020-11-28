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United Airlines почала доставку вакцини Pfizer проти COVID-19

Американська авіакомпанія United Airlines почала доставляти вакцину фармацевтичної компанії Pfizer проти коронавірусу на склади в США і Європі.

Субота, 28 листопада 2020, 10:39

Про це пише Fox News.

United в рамках “першого масового повітряного перевезення вакцини” курсуватиме між Брюссельським міжнародним аеропортом і Чикагським міжнародним аеропортом О’Хара.

Pfizer розширив складські приміщення на певних розподільних майданчиках в Плезант-Прері (Вісконсін) і Карлсруе (Німеччина).

Фармацевтична компанія планує використовувати заморожені сховища розміром з валізу в вантажних літаках і вантажівках для поширення вакцини по всьому світу.

United Airlines буде дозволено перевозити в п’ять разів більше сухого льоду, ніж зазвичай дозволено на борту, для підтримки вакцини при необхідній низькій температурі.

Зазначається, що інші вантажні та пасажирські авіакомпанії також почали підготовку до майбутніх поставок вакцин.

  • Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
  • Раніше американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування.
  • Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19. #Букви розповідали, що відомо про вакцину.
  • Чотири вакцини проти COVID-19 нині проходять масштабні клінічні випробування, але тільки для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуси за Фаренгейтом.
Теги: United Airlines, Pfizer, вакцина проти коронавірусу

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