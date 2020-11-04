Штат Орегон став першим в США, що декриміналізував зберігання невеликих кількостей важких наркотиків і легалізував галюциногенні гриби для терапевтичних цілей.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що “закон про лікування наркозалежності” переведе наркополітику штату Орегон від карального і кримінального підходу до “гуманного й економічно ефективного”.

“Людей, які страждають наркотичною залежністю, більш ефективно лікувати за допомогою медичних послуг, ніж за допомогою кримінального покарання”, – йдеться в законопроєкті.

Замість того, щоб розглядати споживачів наркотиків як злочинців, Орегон тепер буде пропонувати їм наркологічні послуги, що фінансуються коштом податкових надходжень.

При цьому, декриміналізується лише зберігання невеликої кількості наркотиків, наприклад менш як 1 грам героїну або МДМА; 2 грами кокаїну або метамфетаміну; 12 грамів псилоцибінові грибів; і 40 доз ЛСД, оксикодону або метадону.

Кримінальне покарання за зберігання таких кількостей замінюється штрафом у розмірі до 100 доларів США, від якого можна відмовитися, якщо людина пройде лікування в Центрах реабілітації від наркозалежності.