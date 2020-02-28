У Сполучених Штатах Америки поліцейські публікують жартівливі заяви про те, що в наркотиках може перебувати коронавірус.

Про це повідомляється в матеріалі американського видання The Washigton Post.

“Попередження. Якщо ви недавно придбали мет (наркотик – Ред.), він може бути заражений коронавірусом. Якщо вам не комфортно йти до відділку, запросіть офіцера до себе додому, щоб протестувати ваш мет“, – написали на сторінці поліцейського департаменту в Мерілл, штату Вісконсін.

Як стверджують журналісти, цей поліцейський відділок був одним з декількох по всій країни, які видавали обман за жарт.

“Я б воліла, щоб поліцейські департаменти не жартували таким чином, або публікували неправдиву інформацію про пандемію, до якої виконавча влада вже ставиться з наклепом”,- написав у коментарях до публікації один з користувачів.

На думку експертів в області охорони здоров’я, поліцейські не повинні дозволяти собі подібну поведінку.

“Це час, коли люди повинні дуже серйозно ставитися до органів охорони здоров’я. Вони підривають свій авторитет, який буде дуже необхідний, якщо і коли епідемія прийде в їх суспільство”, – розповів в коментарі журналістам професор Каліфорнійського університету.

Відзначається, що деякі американські поліцейські вже вели себе подібним чином під час спалаху епідемії Ебола в 2016 році.