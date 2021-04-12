Сьогодні, 12 квітня, відзначається Міжнародний день польоту людини в космос.

Про це розповідають #Букви.

12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла в космос. Його політ тривав 108 хвилин.

В той день весь світ облетіло радіоповідомлення такого змісту: “12 квітня 1961 року в Радянському Союзі виведено на орбіту навколо Землі перший у світі космічний корабель-супутник “Восток” з людиною на борту. Пілотом-космонавтом космічного корабля-супутника “Восток” є громадянин Союзу Радянських Соціалістичних Республік льотчик майор Гагарін Юрій Олексійович”.

Старт “Востока” з Гагаріним на борту:

Юрій Гагарін під час передстартової підготовки на космодромі перед першим космічним польотом:

Фото: ТАСС

Загинув Юрій Гагарін 27 березня 1968 року за виконанні польоту на учбово-тренувальному винищувачі разом з льотчиком-інструктором Володимиром Серьогіним.

Першою людиною, яка вийшла у відкритий космос, був Олексій Леонов. Це сталося 18 березня 1965 року. Він знаходився у відкритому космосі 2 хвилини 9 секунд.

Всесвітній день авіації і космонавтики був встановлений на 65-й сесії ООН 7 квітня 2011 року в честь 50-ї річниці польоту людини в космос.

День працівників ракетно-космічної галузі України святкують ті, хто так чи інакше пов’язаний з космонавтикою. Свято встановлене указом Президента від 13 березня 1997 року.