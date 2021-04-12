Про це розповідають #Букви.
12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла в космос. Його політ тривав 108 хвилин.
В той день весь світ облетіло радіоповідомлення такого змісту: “12 квітня 1961 року в Радянському Союзі виведено на орбіту навколо Землі перший у світі космічний корабель-супутник “Восток” з людиною на борту. Пілотом-космонавтом космічного корабля-супутника “Восток” є громадянин Союзу Радянських Соціалістичних Республік льотчик майор Гагарін Юрій Олексійович”.
Старт “Востока” з Гагаріним на борту:
Юрій Гагарін під час передстартової підготовки на космодромі перед першим космічним польотом:
Фото: ТАСС
Загинув Юрій Гагарін 27 березня 1968 року за виконанні польоту на учбово-тренувальному винищувачі разом з льотчиком-інструктором Володимиром Серьогіним.
Першою людиною, яка вийшла у відкритий космос, був Олексій Леонов. Це сталося 18 березня 1965 року. Він знаходився у відкритому космосі 2 хвилини 9 секунд.
Всесвітній день авіації і космонавтики був встановлений на 65-й сесії ООН 7 квітня 2011 року в честь 50-ї річниці польоту людини в космос.
День працівників ракетно-космічної галузі України святкують ті, хто так чи інакше пов’язаний з космонавтикою. Свято встановлене указом Президента від 13 березня 1997 року.
- 31 січня 2018 року на 68-му році життя помер перший космонавт України Леонід Каденюк.