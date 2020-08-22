Президент Володимир Зеленський заявив, що першої хвилі захворювання на COVID-19 в Україні не було і похвалився успіхами у боротьбі з епідемією.

Про це він сказав в інтерв’ю “Україні 24”.

“COVID показав, що ми можемо відродити медицину, показав, що у нас є дуже професійні талановиті медики. І там, де ми можемо, ми їх підтримаємо і фінансово і технічно. Але в цілому треба довести до кінця медичну реформу, щоб у нас були не тільки професіонали, а й умови для цих професіоналів”, – сказав Зеленський.

Він також додав, що першої хвилі захворюваності на коронавірус в Україні не було.

“Більшість європейських країн — Італія, Англія, країни Балтії — вони всі нас вітали, коли ми збили першу хвилю. У нас в Україні першої хвилі реально не було. Зараз вона — і зараз ми ростемо. І зараз хвиля. У тому й справа. Хвиля в тому, що йде щоденне зростання. Першу хвилю ми просто збили, в Україні її не було, в той час, коли вона була в Європі”, – наголосив голова держави.

Зеленський також переконаний, що Україна добре підготовлена до епідемії.

“З точки зору кількості ліжок, я боюся про це говорити, але з усім тим, у нас заповнені зараз в деяких областях вже більш як 50%. Це дуже небезпечно. З точки зору нашої техніки, то там близько 6-15% – все є. У цьому напрямку ми дійсно непогано підготовлені. Але не витримає не кількість ліжок, не витримає кількість фахівців другої або третьої хвилі, якщо вона буде дуже потужна”, – сказав він.

Крім того, президент повідомив, що Україна записана в усі черги на отримання вакцини від коронавірусу, але наразі ліків ще немає.

“Повірте, Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров’я – всі говорять, скажімо так, в усі черги ми записані. Але все це, при всій повазі до наших країн-партнерів, все це поки слова, розробки, обіцянки”, – додав він.