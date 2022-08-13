Відповідний матеріал опублікував польський журналіст Павел Смоленскі на сайті газети.

Автор наголосив, що Залужний герой, наставник, який перевершив найбільших українських князів. Він також зауважив, що звичайні українці захоплюються Головнокомандувачем ЗСУ.

У своєму тексті Смоленскі назвав українського воєначальника “перший отаманом України”.

Варто зауважити, що Залужний вже потрапив до ста найвпливовіших персоналій світу за версією журналу Time, адже саме під його керівництвом Збройні сили України дають відсіч росіянам та боронять свої землі.