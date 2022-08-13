Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабної російсько-української війни вдалося ліквідувати пʼяту частину підрозділів російської армії.

Про це він розповів у Facebook.

За словами Залужного, він підтримує постійний діалог з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час сьогоднішньої телефонної розмови вони звірили оцінки втрат росіян у цій війні: “Ми відзначаємо, що противник зазнає значних втрат, передусім у живій силі — пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена”, — написав Головнокомандувач ЗСУ.

Він також поінформував свого американського колегу про оперативні обставини, зокрема, зауважив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1 300 кілометрах фронту.

“Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню — я знову звернувся з цим до наших партнерів. Щиро вдячний генералу Міллі та всій Американській нації за дієву підтримку у захисті нашого героїчного народу та спільних цінностей — свободи та демократії”, — сказав Залужний.