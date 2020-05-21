Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“З Днем вишиванки”, – коротко написала Зеленська і опублікувала фото зі своїм чоловіком – президентом України.

Варто зазначити, що до Всесвітнього дня вишиванки президент і перша леді України відправили у подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки. Символічні подарунки отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Франції, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн.

У цей день прийнято замінювати повсякденний одяг вишиванкою або ж доповнити її традиційною вишивкою.

Святкується День вишиванки в третій четвер травня.

Традиція святкування виникла в 2006 році. Ідея належить письменниці і журналістці Лесі Воронюк, яка, будучи студенткою, запропонувала іншим студентами та викладачам вибрати один день і всім разом надіти вишиванки. Спочатку її ідею підтримали лише кілька студентів, але з кожним роком таких було все більше.

У 2011 році був встановлений рекорд за кількістю людей у ​​вишиванках в одному місці. На центральній площі Чернівців зібралося чотири тисячі людей у ​​вишиванках.