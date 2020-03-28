Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.
“У Хмельницькому виявлено першого хворого з Covid-19. Стан стабільний, середньої важкості”, – йдеться у повідомленні.
За даними міськради, експрестест, який робили цьому пацієнту раніше, давав негативний результат.
“За іншими 5 підозрами, зокрема і за тією, де експрестест дав сумнівно-позитивний результат, і яку вже розганяли в ЗМІ, підозри зняті. Лабораторні аналізи вірусу не підтвердили”, – зазначили у раді.
Водночас наголошується, що, окрім підтвердженого випадку захворювання, жодної підозри на коронавірус немає.
- Кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила 300.