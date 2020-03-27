Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ України “Коронавірус_Інфо”.
“За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нових випадки”, — йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 27 березня було відомо про 5 пацієнтів, що померли від COVID-19. Про нові летальні випадки не повідомляється. Загальна кількість тих, що видужали, досягла 4 осіб.
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавірусу.
- З 28 березня кордон України повністю закриють на в’їзд