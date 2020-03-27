Сьогодні кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Україні перевищила 300. За добу діагноз був лабораторно підтверджений у 92 осіб.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ України “Коронавірус_Інфо”.

“За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нових випадки”, — йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 27 березня було відомо про 5 пацієнтів, що померли від COVID-19. Про нові летальні випадки не повідомляється. Загальна кількість тих, що видужали, досягла 4 осіб.