Про це написав у мемуарах ексрадник американського лідера Джон Болтон.
У розділі про Україну він написав про одну з телефонних розмов очільників держав. Тоді Трамп подзвонив Зеленському, щоб привітати його з перемогою у другому турі президентських виборів.
Болтон зазначив, що завчасно попередив Трампа про те, що Зеленський може запросити його на інавгурацію. Уже тоді Трамп говорив, що не збирається їхати в Україну, а відправить туди віце-президента Майка Пенса.
Це була коротка телефонна розмова, під час якої президенти обмінялися безліччю компліментів. Трамп говорив Зеленському, що багато його друзів знайомі з ним і добре про нього відгукуються. Зеленський же розповідав Трампу, що його передвиборча кампанія була в деякій мірі побудована на “прикладі Трампа”.
Як і припускав Болтон, Зеленський запросив Трампа на інавгурацію, на що той відповів, що “подивиться на дату”.
Не обійшлося в розмові і без сексистських жартів.
Зеленський запрошував Трампа в Україну, розповідаючи, що це “прекрасна країна з приємними людьми, хорошою їжею і так далі”. На це Трамп відповів, що як колишній власник конкурсу краси Miss Universe знає, що Україна “завжди була добре представлена”.
Нагадаємо, сексизм – це упереджене ставлення або дискримінація людини за принципом статі: приниження розумових здібностей, досягнень, привласнення певних гендерних функцій (наприклад, прикраса або обслуговування).
- У червні 2019 року під час візиту до Франції президент України Володимир Зеленський невдало пожартував про туристичні можливості України. Зокрема, він зарахував українських жінок до “туристичного бренду”, який дуже часто залучає іноземних туристів.
- У листопаді Зеленський адресував Тимошенко сексистські образи, вказавши на її фігуру.
- У березні Зеленський знову допустив сексистські висловлювання, виступаючи на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. “Ви ж не жінка, ви людина серйозна”, – сказав він одному з бажаючих поговорити з ним.