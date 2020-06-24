Під час першої телефонної розмови президентів України та США не обійшлося без сексистських жартів.

Про це написав у мемуарах ексрадник американського лідера Джон Болтон.

У розділі про Україну він написав про одну з телефонних розмов очільників держав. Тоді Трамп подзвонив Зеленському, щоб привітати його з перемогою у другому турі президентських виборів.

Болтон зазначив, що завчасно попередив Трампа про те, що Зеленський може запросити його на інавгурацію. Уже тоді Трамп говорив, що не збирається їхати в Україну, а відправить туди віце-президента Майка Пенса.

Це була коротка телефонна розмова, під час якої президенти обмінялися безліччю компліментів. Трамп говорив Зеленському, що багато його друзів знайомі з ним і добре про нього відгукуються. Зеленський же розповідав Трампу, що його передвиборча кампанія була в деякій мірі побудована на “прикладі Трампа”.

Як і припускав Болтон, Зеленський запросив Трампа на інавгурацію, на що той відповів, що “подивиться на дату”.

Не обійшлося в розмові і без сексистських жартів.

Зеленський запрошував Трампа в Україну, розповідаючи, що це “прекрасна країна з приємними людьми, хорошою їжею і так далі”. На це Трамп відповів, що як колишній власник конкурсу краси Miss Universe знає, що Україна “завжди була добре представлена”.

Нагадаємо, сексизм – це упереджене ставлення або дискримінація людини за принципом статі: приниження розумових здібностей, досягнень, привласнення певних гендерних функцій (наприклад, прикраса або обслуговування).