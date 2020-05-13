Про це стало відомо з офіційної сторінки Facebook радіостанції.

“Музиканти, які зробили цю роботу, зробили виключно у вигляді жесту пам’яті й поваги! Ми вдячні за Ваші відгуки! Для тих, чиї почуття ми зачепили — перепрошуємо! Щоб надалі не викликати негативу, ми відредагуємо відеоверсію, і видалимо фрагмент з цією музичною композицією “, – написали представники радіостанції.

У коментарях під публікацією з музичними композиціями, співробітники радіостанції вибачилися і пообіцяли видалити музичний трек від Tysha від NDUB з танцювальним реміксом на похоронну музику Майдану.

Відзначимо, що користувачі залишили сотні коментарів з обуренням.