Петиція, розміщена на сайті президента щодо заборони російським артистам давати в Україні концерти, набрала понад 25 тисяч голосів.

Петиція опублікована на сайті президента.

Тепер петицію мають розглянути.

Про її підтримку або не підтримку буде публічно оголошено на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

У випадку підтримки, питання може розглядатися у Верховній Раді у вигляді законопроєктів, спрямованих на вирішення порушених у петиції проблем.