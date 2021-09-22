Вона опублікована на сайті президента.

У вівторок, 21 вересня, Ігор Кондратюк розмістив петицію із назвою “Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора — Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами”.

На його переконання, музика та інші види мистецтва не можуть бути поза політикою. Також Кондратюк висловив думку, що “любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром”.

“Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців”, — заявив шоумен.

У тексті петиції Кондратюк також наголосив, що російські митці “не несуть ніякої культури”.

“Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим – підтримали – окупацію Криму та розв’язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мочанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії”, — написав шоумен.

Водночас припустимим, на його погляд, є проведення концертів російських митців, що публічно виступили проти російської агресії щодо України (Віктор Шендерович, Лія Ахеджакова, Андрій Макаревич тощо).

Коментуючи розміщення петиції, шоумен нагадав, що раніше президент Володимир Зеленський сам критикував “бізнес на крові”.

“Дозволяти їм виступати в Україні до повернення Криму та контролю за східними кордонами – це нонсенс і колаборація з агресором (я — за заборону будь-яких контактів з агресором на всіх рівнях). Як любив казати нинішній Президент України В. Зеленський — “бізнес на крові”. Я вимагаю припинити цей бізнес. У світі майже 200 країн. Нехай до нас їздять з концертами мирні люди, а не глашатаї “русского міра”, — переконаний шоумен.

Для розгляду петиція має зібрати 25 тисяч голосів. Наразі її підписали 3,5 тисячі українців. Збір підписів триватиме ще 90 днів. Приєднатися до петиції можна за посиланням.

Нагадаємо, з 2015 року Мінкульт України веде “чорний список” митців. До нього потрапляють особи, що, на думку СБУ, РНБО чи Нацради ТБ та радіо створюють загрозу нацбезпеці України. Перелік вже містить понад 200 імен і постійно оновлюється. Митці, що потрапили до списку, не можуть гастролювати в Україні, а кіно та серіали з ними заборонені для трансляції.

Крім цього, з 2017 році виконавці з Російської Федерації можуть гастролювати в Україні тільки після узгодження своїх гастролей з СБУ. Це передбачено законом “Про внесення змін до Закону України “Про гастрольні заходи в Україні” щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора”.