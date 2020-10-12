Про це повідомляє пресслужба політсили.

“Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону. Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився”, – пише пресслужба.

Також 7 жовтня дружина Петра Порошенка Марина повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров – лікарі не могли її взяти на аналіз.