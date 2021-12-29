Результати опитувань розміщені на сайті фонду “Демократичні ініціативи”.

Згідно з результатами опитування серед тих, хто братиме участь у виборах і визначився з тим, за кого голосуватиме, 50,1% віддали б свій голос за Петра Порошенка. 49,9% осіб проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського. Серед електоральних вподобань тих, хто має намір взяти участь у виборах, також лідирує Петро Порошенко – 39,2%, Зеленський же лідирує серед загальної кількості опитаних – разом з тими, хто на вибори йти не планує.

У порівнянні з листопадом це співвідношення не зазнало значущих змін, однак, загальна електоральна підтримка Зеленського з липня-серпня 2021 року знизилася на 5%, а частка готових голосувати за Порошенка зросла на 6%.

За місяць найбільше зросла підтримка Дмитра Разумкова – з 5,5% у листопаді до 7% у грудні. На один відсоток зросла підтримка Євгенія Мураєва – з 4% до 5%.

Якщо у другому турі братимуть участь Володимир Зеленський і Дмитро Разумков, серед тих, хто визначився з кандидатом і піде на вибори, за чинного президента проголосували б 43,6%, а за колишнього спікера парламенту – 56,4%. Серед загальної кількості виборців також лідирує Разумков.