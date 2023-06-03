На сайті українського уряду понад 25 000 підписів набрала петиція з закликом звільнити очільника Міністерства культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Джерело: Кабмін

Петицію було зареєстровано 7 березня 2023 року і станом на початок червня вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Автор петиції – Шиян Юрій В’ячеславович. У своїй петиції він закликає прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля здійснити подання до Верховної Ради України про звільнення з посади Міністра культури та інформаційної політики Олександра Владиславовича Ткаченка, у зв’язку з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків.

Юрій Шиян наголосив, що на посту очільника відомства Ткаченко керував так, що “спричинив стагнацію в культурній сфері”.

“Недотриманням слова, привселюдно осквернив пам’ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка. Просимо звільнити Ткаченка Олександра Владиславовича з поста Міністра культури та інформаційної політики України”, – мовиться у зверненні.

Зазначимо, Олександр Ткаченко — міністр культури та інформаційної політики України з червня 2020 року. До того він був редактором, ведучим, кореспондентом, гендиректором «Нового каналу» та групи каналів «1+1 Media». Із серпня 2019 року

Додамо, що Олександр Ткаченко очолив Мінкульт у червні 2020 року, а з 2019 року, до призначення міністром, був народним депутатом від політичної партії “Слуга народу”, головою комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

До політичної кар’єри він був редактором, ведучим, кореспондентом, гендиректором “Нового каналу” та групи каналів “1+1 Media”.