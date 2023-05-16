Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що сам звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) щодо звернення Президента України Володимира Зеленського на пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Про це Ткаченко сказав в етері телемарафону 16 травня.

За його словами, “був якийсь конфуз”, тому що не Офіс Президента, а саме Ткаченко звертався до EBU за тиждень до проведення конкурсу з цією пропозицією.

“Вони чомусь надіслали мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин, але напередодні “Євробачення” з’явилися статті в пресі”, — зауважив голова Мінкульту.

Ткаченко вказав на те, що інтерв’ю Зеленського британському суспільному мовнику BBC ретранслювали понад 50 європейських публічних мовників.

“Попри те, що нас підтримували колеги у Британії, вони [EBU] вирішили, що це політичний момент. В інтерв’ю англійським медіа я казав, що тут політики жодної немає, вперше в історії конкурс проводиться не країною-переможцем, а іншою країною, і вітання від президента цієї країни під час війни було б абсолютно доречним”, — сказав міністр.

За його словами, напередодні “Євробачення” представники EBU пояснили відмову “людською помилкою”.

Варто зазначити, що першими про те, що Володимир Зеленський хоче виступити зі зверненням на пісенному конкурсі повідомило британське видання The Times.

Своєю чергою прессекретар Зеленського Сергій Никифоров інформацію видання спростував, наголосивши, що ніхто з Офісу президента не звертався до EBU щодо виступу президента України.

Згодом у Європейській мовній спілці підвередили, що президент України Володимир Зеленський хотів виступити зі зверненням під час фіналу пісенного конкурсу “Євробачення”.