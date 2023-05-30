Джерело: народний депутат Володимир В’ятрович у Facebook.

Нардеп вказав, що її підтримали українські інтелектуали, письменники, громадські й культурні діячі культури — Оксана Забужко, Вахтанг Кіпіані, Іван Малкович, Андрій Курков, Мар’яна Савка, Тамара Горіха Зерня, Ірма Вітовська, Ігор Козловський, Антон Мартинов, Валерій Пекар, Ганна Гопко тощо.

Закликали підтримати петицію найбільші українські видавництва, як “Фоліо”, “Ранок”, “Віват”, “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, мережі книгарень “Є”, “КнигоЛенд” та численні громадські організації.

Закон 2309-ІХ про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора було розроблено спільно представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади. Його було ухвалено у червні 2022 року, “за” проголосували 306 депутатів, але досі його не підписав президент.

Згідно з законом пропонується заборона імпорту і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі. Також йдеться про видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мовами країн Європейського Союзу чи корінних народів України. Ще положення забороняють можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

“В умовах війни Ви як глава держави й Верховний Головнокомандувач зайняті перш за все питаннями збройної відсічі агресору. Але ситуація, коли парламент, книжкова галузь і громадянське суспільство одностайні у підтримці Закону 2309-ІХ, і лише відсутність Вашого підпису дозволяє Росії і далі руйнувати наш книжковий ринок, є незрозумілою і неприйнятною”, — ідеться в петиції.

Народний депутат підкреслив, що ч. 3 ст. 94 Конституції України визначає: “якщо Президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями — закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений”.