Американська фармацевтична компанія Pfizer повідомила уряду Індії, що хоче виробляти у цій країні свою вакцину проти коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що компанія попросила забезпечити свободу ціноутворення та експорту, а також швидке отримання необхідних дозволів.

Зокрема, одне з джерел агентства повідомило, що “американські компанії хочуть виробляти вакцини в Індії”, але побоюються, що уряд країни введе політику контролю над цінами. Фармацевтичним гігантам також потрібні гарантії спрощеної процедури отримання ключових дозволів. Мова йде про дозволи на клінічні випробування і використання вакцини в екстрених випадках.

За даними Reuters, виробництво вакцини в Індії хочуть налагодити Moderna та Pfizer. Однак Moderna поки не звернулася з пропозицією до уряду.

При цьому зазначається, що минулого місяця Pfizer відкликала заявку на дозвіл про використання вакцини Pfizer-BioNTech в Індії після того, як регулятивний орган відхилив її прохання пропустити обов’язкове місцеве дослідження на безпеку.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.