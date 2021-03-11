Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що компанія попросила забезпечити свободу ціноутворення та експорту, а також швидке отримання необхідних дозволів.
Зокрема, одне з джерел агентства повідомило, що “американські компанії хочуть виробляти вакцини в Індії”, але побоюються, що уряд країни введе політику контролю над цінами. Фармацевтичним гігантам також потрібні гарантії спрощеної процедури отримання ключових дозволів. Мова йде про дозволи на клінічні випробування і використання вакцини в екстрених випадках.
За даними Reuters, виробництво вакцини в Індії хочуть налагодити Moderna та Pfizer. Однак Moderna поки не звернулася з пропозицією до уряду.
При цьому зазначається, що минулого місяця Pfizer відкликала заявку на дозвіл про використання вакцини Pfizer-BioNTech в Індії після того, як регулятивний орган відхилив її прохання пропустити обов’язкове місцеве дослідження на безпеку.
Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.
- Раніше в Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.