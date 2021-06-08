У вівторок, 8 червня, компанія Pfizer заявила про початок масштабного дослідження для перевірки дії вакцини проти COVID-19 на дітей віком до 12 років.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У компанії зазначають, що дослідження охопить до 4500 дітей у більш ніж 90 клінічних пунктах США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

Наразі Європа, США та Канада дозволили застосування вакцини Pfizer для дітей віком від 12 років.

Тепер компанія має на меті перевірити безпечність вакцинування препаратом дітей до 12 років. В рамках дослідження дітям від 5 до 11 років вводитимуть 10 мікрограмів вакцини, а для немовлят у віковій групі від 6 місяців до п’яти років підготували дозу у 3 мікрограми.

Зазначається, що вакцинація дітей та молоді вважається критичним кроком на шляху досягнення колективного імунітету до COVID-19.

Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.