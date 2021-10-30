Про це повідомили на Istagram-сторінці NFT.
Директор з продуктів Adobe Скотт Бєльський повідомив, що компанія працює над розробкою створення функції “Конвертувати у NFT” одразу в додатку Photoshop.
Зазначається, що запуск функції в попередньому перегляді запланований на кінець наступного місяця.
https://www.instagram.com/nft/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6738a32b-5b51-42af-a2cd-3bc54a8643c3
Так, користувач зможе взяти зображення, яке самостійно розробив, та, використовуючи вбудований у редактор механізм, привласнити йому всі атрибути токена.
Ця функція є частиною ініціативи Content Credentials, яка допоможе реєструвати метадані та дозволить користувачам пов’язати Adobe ID зі своїм криптогаманцем.
Скот Бєльський в інтерв’ю для американського видання The Verge пояснив, що інструмент надасть людям можливість “криптографічно” підписувати свої творіння, а також працюватиме з ринками з відкритим кодом, щоб ця інформація показувалась відкрито.
Крім цього, нововведення, за словами Бєльського, допоможуть у боротьбі з крадіжками мистецтва, захищаючи зображення від несанкціонованого копіювання та дозволяючи торгувати ним як предметом мистецтва без посередників.
NFT-токен або невзаємозамінний токен — унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та решту подібних цифрових товарів. Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дає змогу власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.
- Нагадаємо, Національний художній музей України випустить NFT-колекцію українського мистецтва. Так, з початку 2022 року з’явиться можливість придбати цифрові версії картин українських класиків.