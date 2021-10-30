Програма Adobe запустить функцію, вбудовану в Photoshop, яка, серед іншого, спростить конвертацію зображень у NFT - токени.

Про це повідомили на Istagram-сторінці NFT.

Директор з продуктів Adobe Скотт Бєльський повідомив, що компанія працює над розробкою створення функції “Конвертувати у NFT” одразу в додатку Photoshop.

Зазначається, що запуск функції в попередньому перегляді запланований на кінець наступного місяця.

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Так, користувач зможе взяти зображення, яке самостійно розробив, та, використовуючи вбудований у редактор механізм, привласнити йому всі атрибути токена.

Ця функція є частиною ініціативи Content Credentials, яка допоможе реєструвати метадані та дозволить користувачам пов’язати Adobe ID зі своїм криптогаманцем.

Скот Бєльський в інтерв’ю для американського видання The Verge пояснив, що інструмент надасть людям можливість “криптографічно” підписувати свої творіння, а також працюватиме з ринками з відкритим кодом, щоб ця інформація показувалась відкрито.

Крім цього, нововведення, за словами Бєльського, допоможуть у боротьбі з крадіжками мистецтва, захищаючи зображення від несанкціонованого копіювання та дозволяючи торгувати ним як предметом мистецтва без посередників.

NFT-токен або невзаємозамінний токен — унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та решту подібних цифрових товарів. Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дає змогу власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.