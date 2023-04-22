Захищаючи Україну під Бахмутом на Донеччині загинув 22-річний український каратист Микола Яремчук.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства солоді та спорту України.

У відомстві зазначили, що хлопець з 6 років почав займатись карате та був срібним призером юніорського чемпіонату України, учасником та призером міжнародних змагань, здобув кваліфікацію кандидата у майстри спорту та отримав чорний пояс (1 дан).

Після закінчення факультету фізичної культури почав працювати тренером.

На захист України пішов добровольцем після того, як його старший брат розпочав військову службу.

На фронті отримав позивний “Ярем”. Воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, був сапером і командиром взводу.

У загиблого захисника залишились рідні та кохана дівчина.