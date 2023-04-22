Про це повідомили у пресслужбі Міністерства солоді та спорту України.
У відомстві зазначили, що хлопець з 6 років почав займатись карате та був срібним призером юніорського чемпіонату України, учасником та призером міжнародних змагань, здобув кваліфікацію кандидата у майстри спорту та отримав чорний пояс (1 дан).
Після закінчення факультету фізичної культури почав працювати тренером.
На захист України пішов добровольцем після того, як його старший брат розпочав військову службу.
На фронті отримав позивний “Ярем”. Воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, був сапером і командиром взводу.
У загиблого захисника залишились рідні та кохана дівчина.
- 19 квітня від під час виконання бойового завдання внаслідок мінометної атаки загинув артист Одеського національного академічного театру опери й балету Ростислав Янчишен.