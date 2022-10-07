Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
У Службі безпеки повідомили, що після звільнення Любимівки почали перевірку покинутих позицій російських армійців і після побаченого “змогли стримати сліз від сміху”.
“СБУ отримала беззаперечні докази, що собаки путіна – в житті справжні свині. Окупанти ділили стіл і сон зі свинями”, – мовиться в повідомленні.
На опублікованому відео видно, що росіяни облаштували собі місце у діючому свинарнику і буквально жили разом зі свиньми.
На кадрах помітно розкидані речі, сміття, залишений одяг та навіть пральні машинки, які вони, вочевидь, викрали у місцевих мешканців.
“Обстановка на місці – “російська класика”: бруд, сморід, покинуті речі”, – зауважили в СБУ.
❗️Увага: шок-контент❗️
СБУ отримала беззаперечні докази, що собаки путіна – в житті справжні свині 🐷
Після звільнення Любимівки співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу».
І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… pic.twitter.com/3Vd8UYXmWZ
— СБ України (@ServiceSsu) October 7, 2022
- За останні дні українські воїни вже звільнили від російських окупантів понад 400 кв. км території на Херсонщині і продовжують рухатись вперед.