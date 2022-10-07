Служба безпеки України опублікувала відео з нещодавно звільненого селища Любимівка у Херсонській області. Як з'ясували в СБУ, під час окупації населеного пункту російські армійці жили зі свиньми у свинарнику.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У Службі безпеки повідомили, що після звільнення Любимівки почали перевірку покинутих позицій російських армійців і після побаченого “змогли стримати сліз від сміху”.

“СБУ отримала беззаперечні докази, що собаки путіна – в житті справжні свині. Окупанти ділили стіл і сон зі свинями”, – мовиться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, що росіяни облаштували собі місце у діючому свинарнику і буквально жили разом зі свиньми.

На кадрах помітно розкидані речі, сміття, залишений одяг та навіть пральні машинки, які вони, вочевидь, викрали у місцевих мешканців.

“Обстановка на місці – “російська класика”: бруд, сморід, покинуті речі”, – зауважили в СБУ.

❗️Увага: шок-контент❗️ СБУ отримала беззаперечні докази, що собаки путіна – в житті справжні свині 🐷 Після звільнення Любимівки співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу». І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… pic.twitter.com/3Vd8UYXmWZ — СБ України (@ServiceSsu) October 7, 2022