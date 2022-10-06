За останні дні українські воїни вже звільнили від російських окупантів понад 400 кв. км території на Херсонщині і продовжують рухатись вперед.

Про це під час брифінгу повідомила речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

Вона уточнила, що ці 400 кв. км було звільнено від російських загарбників з початку жовтня. Гуменюк додала, що на південному напрямку ситуація залишається складною, однак розвивається надзвичайно динамічно. ЗСУ просуваються далі, а на кількох напрямках по лінії фронту заглиблення відбувається до 20 кілометрів.

Окрім цього, речниця ОК “Південь” зауважила, що на фронті вже фіксують росіян, які були мобілізовані до російської армії після 21 вересня, тобто після оголошення Кремлем “часткової мобілізації”.

“Все ж таки вони не дуже підготовлені, вони в ролі гарматного м’яса. Передові підрозділи — це повітряно-десантні війська, яких там чимало, вони розуміли, що бої будуть важкі. Росіяни розглядають подальшу тактику дій, оскільки розуміють складність у можливому перекиданні на лівий берег Дніпра” — сказала Гуменюк.