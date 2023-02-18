Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У суботу, 18 лютого, Росія вкотре завдала по Україні ракетного удару.

Як повідомили у Повітряних силах, окупанти випустили по території України чотири ракети типу “Калібр” з акваторії Чорного моря.

Дві ворожі ракети були знищені силами протиповітряної оборони.

У Повітряних силах наголосили, що загроза ракетних атак з боку Росії залишається та закликали дотримуватись правил безпеки.