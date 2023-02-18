Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У суботу, 18 лютого, Росія вкотре завдала по Україні ракетного удару.
Як повідомили у Повітряних силах, окупанти випустили по території України чотири ракети типу “Калібр” з акваторії Чорного моря.
Дві ворожі ракети були знищені силами протиповітряної оборони.
У Повітряних силах наголосили, що загроза ракетних атак з боку Росії залишається та закликали дотримуватись правил безпеки.
- Ізраїль допоможе Україні у розробці системи раннього попередження про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.