Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Інформації стосовно постраждалих не надходило.

“Окупант продовжує нехтувати правилами ведення війни та гатить по громадах”, — зазначив Старух.

Глава ОВА розповів, що за дорученням Офісу Президента триває фіксація руйнувань. Зокрема підрахунки потреб у житлі для людей, чиї домівки знищили або пошкодили військові РФ. Міжнародна спільнота ухвалила рішення про арешт російських активів, які можуть бути використані для компенсування збитків.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях дійсно складна ситуація. Росіяни примушують українських громадян до колаборації, чинять постійний тиск та не випускають людей на територію підконтрольну Україні.