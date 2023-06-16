Сьогодні вдень, під час чергового ракетного обстрілу України, силами ППО було знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Близько 11:00 в Україні почалась повітряна тривога, яка згодом охопила всю Україну.

Під час обстрілу окупанти випустили по Україні як крилаті, так і балістичні ракети, а також розвідувальні дрони.

Силами та засобами ППО, попередньо, було збито 6 балістичних ракет “Кинджал” та 6 крилатих ракет “Калібр”, а також 2 БпЛА.

Водночас скільки всього було запущено ворожих ракет поки не повідомляється.