Джерело: мер Києва Віталій Кличко та КМВА
За даними міського голови столиці, вибух пролунав у Подільському районі Києва. На даний час не відомо, це робота ППО чи влучання.
Водночас Кличко наголосив, що на столицю ще летять ракети.
Своєю чергою у КМВА повідомили, що у столиці працює ППО.
Додамо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили на столицю також балістичні ракети.
- Близько 10:50 у низці українських областей почала лунати повітряна тривога. Причина – запуск росіянами ракет типу “Калібр” з Чорного моря.