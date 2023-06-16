Близько 11 години 16 червня війська РФ розпочали ракетний обстріл України. Низка ракет була випущена на Київ. Там вже пролунали вибухи.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко та КМВА

За даними міського голови столиці, вибух пролунав у Подільському районі Києва. На даний час не відомо, це робота ППО чи влучання.

Водночас Кличко наголосив, що на столицю ще летять ракети.

Своєю чергою у КМВА повідомили, що у столиці працює ППО.

Додамо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили на столицю також балістичні ракети.