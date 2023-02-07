Про це йдеться у повідомленні пресслужби українського уряду.

Медико-соціальна експертиза дітям проводиться за відповідним зверненням батьків, опікунів чи їх законних представників до закладів охорони здоровʼя на території України. За направленням до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) для встановлення інвалідності дитині дорослі мають звернутися до педіатра/терапевта/лікуючого лікаря.

Лікар випише його після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів та за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Після того, як дитина з інвалідністю досягає свого повноліття, вона направляється ЛКК для проходження медико-соціальної експертизи на медико-соціальну експертну комісію відповідного профілю.

Однак, відповідно до постанови, якщо дитина з інвалідністю, якій виповнилось 18 років, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, рішення про встановлення інвалідності комісія може приймати заочно на підставі направлення ЛКК.

Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії здійснюється незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, яка звертається для встановлення інвалідності.

На період дії воєнного стану строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування. Всі виплати та пільги зберігаються до закінчення строку проходження повторного огляду.

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду лікарсько-консультативної комісії чи медико-соціальної експертної комісії:

соціальні виплати,

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні),

засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо,

освітні послуги,

відповідні пільги.

Уряд надав можливість пройти медичне обстеження для проведення повторної медико-соціальної експертизи протягом шести місяців після припинення/скасування воєнного стану, що забезпечує безперервний соціальний захист та реалізацію реабілітаційних заходів дітям з інвалідністю.