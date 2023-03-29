28 березня під час виконання бойового завдання загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Заступник командира 831 авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації майор Денис Кирилюк загинув 28 березня.

У Міноборони зауважили, що Денис Кирилюк за своє життя здійснив 80 бойових вильотів, з яких 70 – за час повномасштабного російського вторгнення.

“Ми тебе ніколи не забудемо”, – наголосили у відомстві.

Також в Міноборони нагадали, що у серпні 2022 року Денис Кирилюк отримав орден “За мужність” III ступеня.