Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Заступник командира 831 авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації майор Денис Кирилюк загинув 28 березня.
У Міноборони зауважили, що Денис Кирилюк за своє життя здійснив 80 бойових вильотів, з яких 70 – за час повномасштабного російського вторгнення.
“Ми тебе ніколи не забудемо”, – наголосили у відомстві.
Також в Міноборони нагадали, що у серпні 2022 року Денис Кирилюк отримав орден “За мужність” III ступеня.
- 27 березня 2023 року у київській лікарні від отриманих поранень загинув польський волонтер Марек на псевдо “Ведмедик”, який надавав гуманітарну допомогу в Україні.