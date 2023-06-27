Джерело: CNN
За словами одного західного посадовця, до того, як Пригожин припинив своє “повстання”, союзники на різних рівнях спілкувалися з українськими офіційними особами, попереджаючи їх не використовувати хаос для удару всередині Росії.
Занепокоєння союзників полягало у тому, що у випадку ударів по Росії, це вважалось би, що Україна та Захід допомагають Пригожину та загрожують суверенітету РФ.
“Повідомлення було не розгойдувати тут”, – сказав посадовець, додавши, що повідомлення було передано на рівні міністрів закордонних справ, депутатів і через послів.
“Це внутрішня справа Росії”, — сказали союзники, українським посадовцям.
“Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтесь у внутрішні справи та не завдавайте ударів по наступальних військових активах всередині Росії”, – сказав посадовець.
Він резюмував, що російська влада завжди звинувачує Захід у посяганні на суверенітет РФ, тому удари всередині РФ виглядали б як підтвердження цих слів.
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- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російські спецслужби розслідують “причетність західних спецслужб” до подій, що розгорнулися проти Кремля 24 червня.