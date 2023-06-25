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Американській розвідці були відомі плани Пригожина кинути виклик російській армії – CNN

На думку представників розвідки США, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин давно планував піти проти російського військового керівництва. Водночас кінцева мета бунту була незрозуміла.

Неділя, 25 червня 2023, 08:22
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Джерело: CNN

Зазначається, що на початку тижня співробітники розвідки сповістили лідерів Конгресу про переміщення “вагнерівців” і накопичення військового обладнання поблизу Росії. Представники американської і західної розвідки фіксували ознаки того, що Пригожин “ретельно готувався” до такого кроку.

Водночас один із американських посадовців відзначив, що вони розцінюють заяви Пригожина про нестачу боєприпасів для проведення операцій в Україні як навмисний обман, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російському керівництву.

Крім того, джерело, знайоме з розвідкою, наголосило, що “все сталося дуже швидко”, і було важко оцінити, наскільки серйозно Пригожин ставився до погроз російським військовим і куди він хотів спрямувати свої підрозділи.

Нагадаємо, що вечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Проте невдовзі, стало відомо, що кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, буде припинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Своєю чергою, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин влаштував заколот в Росії через те, що влада Санкт-Петербурга не надала його дочці бажану земельну ділянку.

Зауважимо, внутрішнє російське протистояння між ватажком ПВК “Вагнер” Пригожиним з військово-політичним керівництвом РФ, що закінчилось “деескалацією” найманців “Вагнера”, викликало обурення серед росіян.

Теги: військовий заколот, Євген Пригожин, заколот в Росії, ПВК «Вагнер», розвідка США

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