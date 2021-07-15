У четвер, 15 липня, під будівлею Верховної Ради України відбулися сутички активістів з поліціянтами.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, під будівлею парламенту зібралися кілька десятків людей. Вони організували акцію на підтримку української мови “Заважає мова – геть до Ростова”. Учасники скандували “Ганьба” та розкидали паперові листівки з імітацією російських рублів.

Водночас поліціянти розцінили це як порушення доброустрою. За словами очевидців, “рублі” розкидати близько 30-40 осіб. Проте поліція намагалася скласти протокол лише щодо одного активіста. Його намагалися затримати.

Під час затримання сталася сутичка між поліціянтами та учасниками. В результаті штовханини активіст впав у натовпі та отримав тілесні ушкодження. Чоловіка витягли з натовпу, але йому стало зле. На відео видно, що поліціянти намагалися привести його до тями та дали води.

Потім у ситуацію втрутився народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович. Активіста відпустили.