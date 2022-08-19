Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, окупанти почали обстрілювати Харків близько 6 ранку. Зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ’янському районах Харкова.
У Київському районі унаслідок обстрілу зруйновано будівлю одного з вищих навчальних закладів, в Основ’янському – будівлю цивільного підприємства, а у Немишлянському ворожі ракети влучили у два приватні будинки.
За попередніми даними відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинула одна жінка, яка працювала охоронницею у закладі освіти.
На місці влучань вже працюють всі відповідні служби. Детальна інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих ще встановлюється.
- Протягом ночі 18 серпня російські окупанти декілька разів завдали ракетного удару по Харкову та області. Загалом внаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 мешканців Харківщини, ще майже чотири десятки – поранені.