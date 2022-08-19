Сьогодні вранці російські загарбники укотре завдали удару по місту Харків. Під обстрілами опинились декілька районів. Є загибла.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти почали обстрілювати Харків близько 6 ранку. Зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ’янському районах Харкова.

У Київському районі унаслідок обстрілу зруйновано будівлю одного з вищих навчальних закладів, в Основ’янському – будівлю цивільного підприємства, а у Немишлянському ворожі ракети влучили у два приватні будинки.

За попередніми даними відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинула одна жінка, яка працювала охоронницею у закладі освіти.

На місці влучань вже працюють всі відповідні служби. Детальна інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих ще встановлюється.