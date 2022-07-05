Цього ранку, під час повітряної тривоги, низка вибухів пролунали у Дніпропетровській області. Загалом по регіону росіяни випустили 7 ракет, 6 з яких збила українська ППО.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, вранці, 5 липня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по області, випустивши 7 ракет.

Однак завдяки зусиллям українських воїнів, 6 ворожих ракет – над містом Дніпро та Синельниківським районом – було збито.

У Дніпрі уламки збитої російської ракети спричинили пожежу. Рятувальники оперативно приборкали полум’я, обійшлось без постраждалих.

Ракета, яку сили ППО не змогли знищити, влучила у приватний сектор у місті Покров. Унаслідок влучання зруйновано декілька будинків, ще у декількох домах вибило шибки.

Також внаслідок “прильоту” виникла пожежа, яку зараз намагаються погасити рятувальники ДСНС. На місці події також працюють поліціянти. За попередніми даними постраждалих немає.

Окрім цього, Резніченко повідомив про чергові обстріли Зеленодольської громади, що у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Окупанти обстріляли дачний масив на одній із вулиць Великої Костромки. Унаслідок обстрілу частина населеного пункту залишилась без електроенергії, масштаби руйнувань ще встановлюються.

За попередньою інформацією – без постраждалих.