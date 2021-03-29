Про це повідомила “Укрзалізниця”.
Вагони зійшли з колії за 50 кілометрів до Запоріжжя. Причини сходу з рейок наразі розслідує спеціальна комісія. Пасажири потягу внаслідок інциденту не постраждали.
“Наразі УЗ вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання що пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу”, – додали в компанії.
У мережі вже з’явилося відео з місця події.
Як пишуть на сторінці “Громадський контроль УЗ” в Facebook, поїзд зійшов з рейок на станції Славгород.
- У лютому 2021 році у Дніпропетровській області поблизу залізничної станції Воскобійня під час руху за маршрутом станцій Кривий Ріг — Нижньодніпровськ-Вузол 8 вагонів вантажного потяга зійшли з колії.