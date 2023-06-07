Джерело: МВС України.

За словами очільника МВС України Ігоря Клименка, рятувальні служби, поліція, волонтери цілодобово евакуюють людей із затоплених міст та сіл регіону. Всього фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 – на підконтрольній Україні території, а 10 – під тимчасовою окупацією.

Евакуйовано понад 1 560 осіб. За ніч вода в Херсоні піднялась на 1 метр, очікується, що вона продовжить прибувати і впродовж дня.

За даними міністра, у регіоні працюють майже 1600 рятувальників і поліцейських та близько 300 одиниць спецтехніки. А в разі необхідності кількість пунктів надання допомоги буде збільшена.

“Доручив провести роботу щодо оцінки екологічної загрози. Маємо розуміти, що зі сміттєзвалищами, із кладовищами, складами добрив, із мінною безпекою. І зробити все, щоби наші люди відчували, що є влада і є допомога”, – повідомив Ігор Клименко.

Додамо, що за минулу добу повідомили про трьох людей, які вважаються зниклими безвісти, після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

“За минулу добу було отримано три виклики за лінією 102 щодо осіб, які зникли безвісти за особливих обставин у Херсонській області”, – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Він наголосив, що рідні зниклих мають звернутися до правоохоронних органів одразу щойно людина зникла. Не треба чекати для того, аби передати інформацію поліції.

Також він розповів, що станом на 7 червня в України зниклими безвісти вважаються 23 876 осіб. Інформація відображається у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який запрацював в Україні 2 травня.