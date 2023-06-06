Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Міністерство оборони України.

“Ситуація, що склалась внаслідок техногенної катастрофи вчиненої Росією унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, вивчається Державною спеціальною службою транспорту МО України. Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів”, – попередили у Міноборони.

А також зазначили, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками.

У відомстві наголосили, що своїми діями РФ вчинила воєнний злочин, адже дамби – це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 6 червня, російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.