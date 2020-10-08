Зараз поки немає підстав підвищувати комунальні тарифи для українців.

Про це повідомив в інтерв’ю “РБК-Україна” міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків.

“Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає. Є підстави для того, щоб змінювати відношення споживачів до енергоефективності своїх осель і дбати про це”, – зазначив Чернишов.

Він уточнив, що Мінрегіон пропонує громадянам відповідні програми, щоб “платити менше”.

“У цьому наше міністерство може і робить відповідні кроки. Ми допомагаємо громадянам платити менше, у нас є програми для багатоквартирних будинків, наприклад, ми забезпечуємо 70% покриття витрат на термомодернізацію. На практиці це виглядає так: ОСББ повинно інвестувати 30% власних коштів, 70% інвестуємо ми. Це не кредит, це допомога. Попит є, він міг би бути більшим. Для того, щоб його реалізувати, потрібна згуртованість мешканців”, – розповів міністр.

Чернишов також поінформував, що з початку року скоротилася заборгованість населення за житлово-комунальні послуги.

“Ми скоротили заборгованість з початку року. Наразі у нас актуальні дані такі – 28,7 млрд гривень заборгованість населення за ЖКП без урахування газу та електроенергії. На початку року це було 30,5 млрд гривень. Станом на 01.09.2020 рівень розрахунків населення за спожиті послуги становив 102%. З огляду на ту ситуацію, в якій ми знаходимося, це дуже великий показник”, – заявив міністр.