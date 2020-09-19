18 вересня Туреччина викликала посла Греції через образливий заголовок у грецькій газеті про президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це пише турецьке видання Hurriyet з посиланням на заяву голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

За його словами, міністерство закордонних справ різко відреагувало на вульгарний заголовок в грецькій газеті Demokratia, присвячений Ердогану.

Чавушоглу сказав агентству Anadolu, що для новинних агентств в обох країнах природно критикувати політиків один одного – іноді жорстко, – але відповідно до принципу свободи преси не слід вдаватися до образ.

За його словами, це показує, до якого рівня опустилася газета.

Заголовок грецької газети написаний турецькою мовою – Siktir git, Mr. Erdogan, що можна перекласти як “Пішов на х**, пан Ердоган”. Слід зазначити, що газета, яка опублікувала статтю з таким заголовком, за інформацією з Вікіпедії, є таблоїдом і не має значного тиражу.