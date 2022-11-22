Про це інформує Reuters.

Як йдеться у заяві, таке рішення ухвалене за взаємною згодою. Рішення про розірвання контракту набирає чинності негайно.

Цього місяця Кріштіану Роналду дав скандальне інтерв’ю, звинувативши клуб у зраді, а нового головного тренера Еріка тен Хага у зневажливому ставленні до себе. Також футболіст наголосив, що і сам він не поважає тренера. Неодноразовий володар “Золотого м’яча” нарікав, що в “Манчестер Юнайтед” йому не дозволяли грати так і стільки, як він звик і того хотів.

У заяві у вівторок Роналду сказав, що любить клуб і вболівальників.

“… Це ніколи не зміниться”, – додав він. “Однак мені здається, що настав правильний час для пошуку нового виклику. Я бажаю команді успіхів у решті сезону та в майбутньому”.

У заяві клуб подякував Кріштіану Роналду за “його величезний внесок протягом двох періодів на “Олд Траффорд”, де він забив 145 голів у 346 матчах, і бажає йому та його родині добра в майбутньому”.

Наголошується, що “Манчестер Юнайтед” “як і раніше зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Тена Хега та на спільній роботі для досягнення успіху на полі.