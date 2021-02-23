Про це повідомляє Reuters.
Дані, проаналізовані Громадським охороною здоров’я Англії (PHE), показали, що Pfizer забезпечує високий рівень захисту від інфекцій і симптоматичних захворювань при одноразовому прийомі.
“В цілому, ми спостерігаємо дійсно сильний ефект в зниженні кількості інфекцій, як безсимптомних, так і симптоматичних”, – заявила директор PHE зі стратегічних питань Сьюзан Хопкінс.
Керівник відділу імунізації PHE Мері Рамзі назвала ці дані “переконливим доказом того, що вакцина Pfizer-BioNTech запобігає зараженню людей, а також захищає хворих від госпіталізації і смерті”.
“Ми дуже натхнені цими початковими висновками”, – додала вона.
Висновки PHE засновані на двох окремих аналізах: одне – це поточне дослідження серед медичних працівників, а друге – оцінка даних тестування на людях у віці 80 років і старше.
Дані з групи літніх людей показали, що одна доза уколу Pfizer ефективна на 57 % проти симптоматичного захворювання COVID-19, а ранні дані показують, що друга доза покращує захист більш ніж на 85 %.
“Показники госпіталізації і смертності падають у всіх вікових групах, але в найстарших вікових групах спостерігається найшвидший спад з піку в середині січня”, – наголосили в PHE.
Вакцина також забезпечує захист від так званого британського штаму коронавірусу SARS-CoV-2.
- Раніше британський уряд оголосив про намір забезпечити першою дозою вакцини проти COVID-19 кожного дорослого до 31 липня. Це на місяць швидше, ніж було заплановано раніше.